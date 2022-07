Aprenda a desativar o Whatsapp em caso de roubo ou furto de celular

Hoje em dia, o Whatsapp se tornou uma ferramenta que está em quase todos os aparelhos celulares por facilitar a comunicação. Entretanto, às vezes nós precisamos desativá-lo, seja por necessidade de afastamento da rede social, ou por motivos piores (como no caso de roubos ou furtos). Saiba aqui como realizar a desativação da sua conta no Whatsapp, com informações do portal Tilt.

É possível desativar a conta para que ela não funcione até a recuperação do número de telefone (no caso de perder o celular) ou também evitar que a rede social notifique ou receba mensagens por um tempo determinado (como o tempo de realização de uma tarefa ou os dias de uma viagem). Veja como realizar ambas as formas de desativação:

Como desativar o Whatsapp em caso de roubo ou furto?

Primeiro, é preciso entrar em contato com a operadora do seu chip para pedir o bloqueio do mesmo. Depois, ao comprar um novo chip, peça a reativação do número de telefone no dispositivo novo.

Em segundo lugar, envie um e-mail para support@whatsapp.com, e no campo “assunto”, escreva “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta”. Na mensagem, informe seu número de telefone com DDD e o código do país.

Algumas horas depois, o e-mail de confirmação da desativação chegará na sua conta.

É preciso ficar atento, porque a rede social disponibiliza um período de 30 dias para reativação da conta, caso não seja realizada a ativação em outro aparelho, a conta será excluída.

Em posse do número de celular no novo chip, basta baixar o aplicativo novamente e realizar a verificação de número. A conta será reativada e recuperada.

No período de 30 dias em que a conta fica suspensa, o perfil ainda fica disponível para recebimento de mensagens. As mensagens que foram enviadas enquanto a conta estava desativada serão recebidas assim que o acesso for feito novamente.

Como manter meu Whatsapp offline temporariamente?

Android: Vá em “configurações”, e na aba “aplicativos”, escolha “Whatsapp”. Ao clicar na rede social, escolha a opção “forçar parada” e clique em “OK”. Também na aba de configurações, vá até “uso de dados” e desative a opção “dados em segundo plano”. Ele será desativado caso o celular esteja utilizando as redes móveis (3G ou 4G). No mesmo local, desative a opção Wi-fi.

iPhone: Nos dispositivos da Apple, é mais complicado desativar o Whatsapp individualmente, mas o portal Tilt ensinou um truque para deixar de ser incomodado nos momentos offline; nas configurações, vá até o ícone “Whatsapp” e clique nele. No aplicativo, desative a opção “dados celulares”, que também desativará as redes móveis no seu dispositivo. Como não é possível desligar o Wifi para apenas um dispositivo, você pode desligar as notificações do aplicativo, no ícone “notificações”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)