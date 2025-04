Anvisa faz alerta sobre tentativa de golpe com e-mail falso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um alerta na manhã desta terça-feira, 1º, sobre uma tentativa de golpe. Estão enviando e-mails com uma falsa cobrança de débito sanitário em nome da agência.

O e-mail tem o assunto "Alerta de Débito Sanitário - Apólice (número)" e está assinado por Irene Ramos da Silva, com o endereço eletrônico irene.ramos@nmxtb.laboratoirenustyl.eu.

No texto, a suposta remetente afirma integrar a equipe financeira e condiciona a manutenção de alvará à quitação de uma taxa. O pagamento, ela diz, deve ser feito pelo link indicado.

O endereço, no entanto, não pertence ao domínio da Anvisa. Em nota, a agência orienta o público em geral, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, a não clicar em nenhum link e não realizar nenhum pagamento.

O órgão também recomenda denunciar a falsa cobrança. As denúncias podem ser enviadas pelos canais oficiais da agência, como o formulário eletrônico do "fale conosco" e o chat. Veja aqui as opções de atendimento em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento