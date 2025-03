Acidente deixa ao menos nove mortos na região de Chapada Diamantina

Um acidente envolvendo uma van de transporte de passageiros e uma carreta deixou ao menos nove mortos e outras quatro pessoas em estado grave. A colisão foi registrada na noite do domingo, 30, na região de Chapada Diamantina, na Bahia, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência aconteceu na BR-242, próximo ao povoado do Zuca, sentido Seabra, aproximadamente 50 quilômetros de Itaberaba, no interior do Estado.

Segundo a corporação, os corpos das vítimas ficaram presos nas ferragens. Após serem retirados, ficaram sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Outras quatro pessoas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para hospitais da região. Não há detalhes sobre o quadro de saúde delas.