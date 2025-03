Açaí engorda ou emagrece? Veja a tabela nutricional do queridinho dos paraenses

O açaí é um dos maiores ícones gastronómicos da Amazônia e um verdadeiro queridinho dos paraenses. Seja acompanhado de peixe frito e farinha, na versão tradicional, ou batido com guaraná da Amazônia e complementos, o fruto é sinônimo de energia e sabor. Mas afinal, o açaí contribui para o ganho de peso ou pode ser um aliado da boa forma?

De acordo com a nutricionista Simone Brito, o açaí pode ser tanto um aliado quanto um vilão na dieta, dependendo da forma como é consumido. "Se ingerido puro ou com complementos saudáveis, ele oferece diversos benefícios para a saúde. No entanto, o consumo excessivo de açúces e outros ingredientes calóricos pode torná-lo um fator de ganho de peso. A chave para aproveitar esse superalimento é o equilíbrio", explica.

VEJA MAIS

Açaí: energia e antioxidantes

O açaí puro é rico em antioxidantes, fibras, gorduras saudáveis e minerais essenciais, como ferro, cálcio e potássio. Ele também tem um baixo índice glicêmico, o que ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue e fornece energia de maneira equilibrada. Sua composição nutricional faz dele um excelente alimento para quem busca energia e bem-estar.

Quantas calorias tem o acaí?

O açaí puro tem aproximadamente 60 calorias por 100 gramas, sendo uma opção equilibrada para dietas saudáveis. No entanto, quando misturado com ingredientes como xarope de guaraná, leite condensado, paçoca e granola, o valor calórico pode aumentar consideravelmente, ultrapassando 300 calorias por uma porção pequena. Por isso, o segredo está no modo de preparo e nas escolhas dos acompanhamentos.

Veja a tabela nutricional do Açaí:

Calorias -60 kcal

Carboidratos- 6g

Proteínas - 2g

Gorduras totais - 5g

Fibras - 2g

Cálcio - 35mg

Ferro - 1,5mg