Açaí com açúcar, farinha e tapioca pode chegar as calorias de um BigMac; entenda

O açaí é um dos alimentos mais consumido no Pará e tem conquistado cada vez mais adeptos em outras regiões do país. No entanto, o que muitos não sabem é que, dependendo dos acompanhamentos adicionados, ele pode se tornar tão ou até mais calórico do que um Big Mac, o famoso sanduíche do McDonald's. Veja a comparação:

Comparação nutricional: Açaí x Big Mac

De acordo com o site oficial do McDonald's, um Big Mac contém 503 kcal por sanduíche, além de 26g de gordura, 42g de carboidratos e 25g de proteína. Já um açaí médio (300g) com açúcar, farinha e tapioca pode ultrapassar 600 kcal, dependendo da quantidade de cada ingrediente adicionado.

VEJA MAIS

Confira a estimativa nutricional de um açaí tradicional com acompanhamentos:

Açaí x Big Mac: O que engorda mais?

Segundo a nutricionista, Simone Brito, "O Big Mac tem mais gordura e sódio, o que pode ser prejudicial à saúde cardiovascular. Já o açaí, mesmo sendo calórico, possui antioxidantes, fibras e gorduras boas. No entanto, o problema está nos acompanhamentos, que adicionam muitas calorias vazias, como o açúcar e a farinha".

Ou seja, se a intenção é controlar o peso, tanto o Big Mac quanto o açaí com acompanhamentos devem ser consumidos com moderação. Para tornar o açaí mais saudável, a nutricionista sugere substituir o açúcar por adoçantes naturais, evitar farinha de mandioca e optar por frutas ou granola sem açúcar.