A segurança em SP 'pode melhorar, e melhorar muito', diz Alckmin

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, avaliou que há muito espaço para a melhora da segurança pública em São Paulo. "Sou da opinião de que pode melhorar, e melhorar muito", frisou, em participação remota no evento Rumos 2025, do jornal Valor Econômico.

Alckmin ainda defendeu o recolhimento de armas como uma maneira de reduzir a criminalidade nas grandes cidades, e também citou a necessidade de uma polícia comunitária articulada e metas objetivas nos distritos policiais.

"Acredito na decisão do Supremo de dar ao município um pouco mais de competência na questão da segurança. No mundo inteiro, ação da polícia é no território", salientou.

Questionado se tinha pretensões de seguir como vice-presidente nas eleições de 2026, Alckmin evitou responder. "É trabalhar bem o que estamos fazendo hoje. Estou muito feliz do que estou fazendo, porque o Brasil é um país apaixonante", frisou.