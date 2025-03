Veja a lista com 5 atrizes pornô que morreram nos últimos anos e as causas das mortes

A indústria da pornografia recebe constantes críticas e denúncias, inclusive por conta do tratamento dado às atrizes. No início do ano passado, três atrizes pornô morreram de forma misteriosa.

Em 2018, o mundo do entretenimento adulto viveu um cenário ainda pior, em que cinco atrizes morreram num intervalo de três meses. Em alguns destes e outros casos, o motivo da morte não foi revelado.

A situação se torna alarmante por conta das mortes estarem relacionadas com questões de saúde mental. Mesmo assim, muitas pessoas continuam assistindo aos vídeos das atrizes sem saber que elas já morreram.

E você? Será que ainda assiste vídeos dessas mulheres que já partiram? Veja a lista abaixo!

Atrizes pornô que morreram

Kagney Linn Karter (36 anos)

Causa da morte: não revelada

Data da morte: 15 de fevereiro de 2024

Jesse Jane (43 anos)

A atriz foi encontrada morta com o namorado, em sua casa.

Causa da morte: provável overdose

Data da morte: 24 de janeiro de 2024

Thaina Fields (24 anos)

A atriz Thaina Fields morreu aos 24 anos (Reprodução)

Pouco tempo antes de morrer, a atriz contou que sofreu assédio e abuso sexual.

Ela foi encontrada morta em sua casa.

Causa da morte: não revelada

Data da morte: 6 de janeiro de 2024

Shyla Stylez (35 anos)

Ela foi encontrada morta em sua casa pela mãe.

Causa da morte: não revelada

Data da morte: 9 de novembro de 2017

August Ames (23 anos)

A atriz foi encontrada morta em sua casa.

Causa da morte: não revelada

Data da morte: 5 de dezembro de 2017

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)