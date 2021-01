Youtuber assume affair com o jogador Neymar durante entrevista com Mazzafera

A Youtuber Pamella Rodrigues revelou affair com o jogador Neymar durante um bate-papo com Matheus Mazzafera na última terça-feira (19). Questionada pelo influencer, ela tentou fugir do assunto que envolve o suposto romance, mas, pressionada, acabou revelando o que já se especulava, evitando dar maiores detalhes.

“Já pegou, que eu sei. Já pegou?”, insistiu o apresentador. Pamella então disse que sim, sem mencionar quando ou qual teria sido a duração do relacionamento.

Ainda durante o bate-papo, a influenciadora afirmou que gostaria de ficar com Anitta e com o rapper PK Freestyle.

Confira o vídeo da entrevista: