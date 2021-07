Ximbinha lança nova música “Praia do Farol” em homenagem a Mosqueiro

Ximbinha lança, nesta quinta-feira (8), em todas as plataformas de música, mais uma guitarrada inédita de sua autoria. Intitulada “Praia do Farol”, a música é uma homenagem à Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, e à praia pela qual o músico tem um carinho especial, por ser frequentador assíduo. Foi na praia que batiza a nova guitarrada que Ximbinha gravou o clipe que também chega hoje ao público, pelo YouTube (Ximbinha Oficial).

A nova música é uma das faixas do segundo disco instrumental de Ximbinha, dentro do projeto “Guitarras que Cantam”. O primeiro trabalho com essa proposta foi lançado em 1998, mas só agora o guitarrista, produtor musical e arranjador está se dedicando a retomar esse processo, com lançamento individual das faixas do segundo disco. Em maio ele lançou “Maratauira” em Junho “Nova Redenção” e em julho “Praia do Farol”.

Em breve será lançado o DVD Guitarras que Cantam, que já foi gravado e está na fase de edição.

Lançar o trabalho instrumental era um desejo antigo do músico, mas somente agora ele pôde se dedicar ao projeto. Em breve, Ximbinha planeja o lançamento do primeiro DVD de guitarradas.

Além das gravações, o músico também montou o show “Ximbinha – Guitarras que Cantam”, com repertório eclético, misturando ritmos como a guitarrada, merengue, calypso e brega.

As novas produções trazem outra faceta criativa de Ximbinha, cuja carreira como guitarrista profissional iniciou aos 12 anos, tocando em casas de shows e bares de Belém. Aos 18 anos, ele já era um produtor musical reconhecido regionalmente.

TRAJETÓRIA

Em sua trajetória, o artista acumula mais de 600 CDs e DVDs em que participou como músico ou produtor. Dentre eles, os gravados com a banda Calypso, da qual foi um dos fundadores e com que vendeu mais de 20 milhões de CDs e DVDs ao longo de 16 anos.

Fã do brega, que sempre foi muito forte no Pará, Ximbinha ajudou a reinventar o ritmo do calipso, acrescentando novos suingues e o transformando em uma febre musical. O brega é também o carro-chefe de outro projeto liderado por Ximbinha desde 2018, o “Cabaré do Brega”, em que junta sua guitarra frenética a artistas paraenses de peso.

Eles já se apresentaram em grande parte do Pará, Amapá, Maranhão e no Amazonas. O projeto já conta com 2 DVDs e 3 CDs, além de músicas que já ultrapassam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.