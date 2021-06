Will Smith divulga capa e título de seu livro autobiográfico

No sábado, dia 19, Will Smith divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual revela a capa e o título do livro que contará sua vida. Intitulado Will, a biografia tem lançamento previsto para o dia 9 de novembro deste ano.

A arte da capa foi feita pelo artista Brandan 'Bmike' Odums, e desenhada em cinco camadas, cada uma representando uma fase da vida do ator.

Segundo Will Smith, o livro vem sendo produzido há dois anos e, como diz na sinopse, é "a história de como uma pessoa dominou as suas emoções, escrita de forma que pode ajudar todos a fazerem o mesmo".

O ator assina o livro de memórias ao lado de Mark Manson, autor do sucesso de vendas A Sutil Arte de Ligar o F*da-se. Will já está em pré-venda nos Estados Unidos.