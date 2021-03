Whindersson Nunes anuncia o nome do filho com Maria Lina

Whindersson Nunes anunciou em suas redes sociais, na quarta-feira, 10, que escolheu o nome do filho que espera com sua noiva, Maria Lina Deggan: João Miguel.

Em uma publicação no Instagram, o humorista compartilhou um vídeo com diversos momentos do chá revelação, ocorrido neste sábado, 6. Na legenda, ele brincou sobre a decisão de seus pais em relação ao próprio nome.

"Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jeredy. Vai se chamar João Miguel! Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série, pra não passar os problemas do pai", disse Whindersson.

"Também pensamos em botar tipo filho de gringo, que coloca nome aleatório em seus filhos, tipo: porta, cadeira, garfo. Se fosse menina, seria espátula", brincou ele.

"Então João Miguel é lindo de príncipe, de anjo, nome de rua, de tudo no mundo dá certo com João Miguel. E que fique aqui o exemplo aos pais botar nome decente nos seus filhos. Eu sei que eles estão lendo", finalizou o youtuber, mencionando os próprios pais.