Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vencem prêmios no Festival de Cannes

O Festival de Cannes, um dos eventos mais consagrados do cinema, realiza sua cerimônia de encerramento neste sábado, 24, que contará com a entrega da Palma de Ouro no festival. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho já venceram os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, respectivamente, por O Agente Secreto.

O longa está os filmes que disputam a principal honraria do festival. A produção é um thriller político ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira.

Pouco antes do anúncio dos vencedores, o longa brasileiro foi agraciado com o prêmio de melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e também com o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

Apesar de ser presença constante no festival, o Brasil não foi vencedor de nenhuma Palma de Ouro em mais de 60 anos. A única já vencida pelo País foi com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1962.

Os vencedores da Palma de Ouro costumam ganhar certo destaque nas disputas pelo Oscar. No ano passado, por exemplo, o grande vencedor, Anora, de Sean Baker, levou os prêmios de Melhor Filme, Diretor, Atriz (Mikey Madison), Roteiro e Montagem na maior premiação do cinema.

Veja a lista de vencedores do Festival de Cannes 2025:

Melhor Roteiro: Young Mothers, de Jean-Pierre and Luc Dardenne

Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto

Prêmio Especial: Resurrection, de Bi Gan

Camera dOr: The Presidents Cake, de Hassan Hadi

Menção especial da Camera dOr: My Fathers Shadow, de Akinola Davies Jr

Palma de Ouro para curta-metragem: Im Glad Youre Dead Now, de Tawfeek Barhom

Menção especial da Palma de Ouro para curta-metragem: Ali, de Al Rajeev

Melhor Direção: Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto

Prêmio do Júri: Sirat, de Oliver Laxe, e The Sound of Falling, de Mascha Schilinski