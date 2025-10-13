Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após o relacionamento dos dois chegar ao fim.

O atacante do Real Madrid e a dona da We Pink estavam vivendo um romance, que acabou na semana passada, após conversas do atleta com uma modelo serem reveladas.

Em entrevista ao Portal LeoDias neste sábado, 11, a ex-mulher de Zé Felipe foi questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação entre os dois.

"Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver. A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha... E se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", respondeu.

A influenciadora digital ainda disse que o atleta teve uma "atitude de homem" em lhe pedir desculpas publicamente. "Achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci ele pelo texto."

Entenda o romance entre Vini Jr e Virginia

Após alguns meses solteira - Virginia Fonseca se separou de Zé Felipe em maio - a influenciadora iniciou um affair com o jogador de futebol.

Nas redes sociais, ela deu pistas sobre este novo relacionamento e chegou a aparecer com uma camisa do Real Madrid assinada por Vini.

Mas a história chegou ao fim, com repercussão pública.

O motivo da separação teria sido uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora, divulgada pelo colunista Leo Dias. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

Em uma das capturas de tela divulgadas, o jogador reagiu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp, e, em seguida, disse que estava na Coreia do Sul - país onde a Seleção Brasileira se concentrava para um amistoso. Ela disse que estava nas Ilhas Maldivas.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Day Magalhães se descreve como "designer influencer" e costuma usar a rede social para divulgar suas viagens. Ela tem registros em locais como Roma, Londres, Paris, Copenhagen, Suíça, Dubai, Grécia e outros.