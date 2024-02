Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024

A Viradouro, de Niterói, foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024 com 270 pontos. Esse é o terceiro campeonato da história da Unidos da Viradouro. A escola ficou na frente da apuração do Carnaval 2024 ultrapassando a Grande Rio a partir do quesito enredo.

Mesmo que a escola seja punida com perda de pontos, por ter tido mais integrantes na comissão de frente do que o limite do regulamento, com a diferença de sete décimos, a Viradouro continuará sendo a campeã.

A Viradouro manteve a dianteira após o quesito enredo conseguindo dez em todas as notas posteriores. Em 2023, a Viradouro foi vice-campeã. O último título da Viradouro havia sido em 2020.

Até o último quesito a Viradouro conseguiu 240 pontos, a Grande Rio com 239,5 pontos, e em terceiro a Imperatriz Leopoldinense com 239,3 pontos.

As escolas de samba Grande Rio, do município de Caxias, da baixada fluminense, e da Viradouro, de Niterói, seguiam empatadas a frente na apuração parcial com 140 pontos cada. A disputa seguia empatada até a escola de Niterói ultrapassar no final do quesito ficando a frente por 180 pontos a 179,7 da Grande Rio.

Além da vencedora, a apuração das notas também apontará as seis melhores escolas do Grupo Especial que voltarão ao Sambódromo no próximo sábado (17), para o Desfile das Campeãs. Após a apuração as escolas rebaixadas foram Unidos da Tijuca e Porto da Pedra.

As escolas foram avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

A apuração das notas das escolas de samba do Rio de Janeiro foi transmitida, ao vivo, pela TV Globo/TV Liberal.