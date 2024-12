VÍDEO: Preta Gil revela ineficácia da quimioterapia e anuncia nova cirurgia

Preta Gil utilizou suas redes sociais, nesta quarta-feira (11/12), para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde. A cantora anunciou que passará por uma nova cirurgia, uma vez que a quimioterapia não produziu a resposta esperada pelos médicos.

“Eu vim ter uma consulta com um médico oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião”, comentou, se referindo a uma viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Preta continuou seu relato, esclarecendo que a segunda opinião diz respeito ao tratamento que receberá após a cirurgia programada para a próxima semana. “É uma cirurgia que está marcada há algum tempo para a retirada de tumores”.

“A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz quanto eu esperava e os médicos também. Então, a gente tem que buscar alternativas, em países diferentes, com estudos diferentes, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Eu vou ter essa consulta e espero que eu tenha boas notícias”, enfatizou.

Preta Gil revelou que o procedimento está agendado para antes do Natal: “Espero que ela possa me dar esperança de que eu possa me tratar aqui, depois da cirurgia. Essa cirurgia é importantíssima, eu faço no domingo, dia 15 [de dezembro]”.

A artista decidiu compartilhar sua situação com os fãs e seguidores como uma forma de encontrar apoio durante esse momento difícil. “Resolvi contar para vocês porque eu sempre recebo muita energia positiva de vocês e eu não sei ser diferente, não sei fazer as coisas escondidas e secretas. Isso é uma dificuldade, não vejo como um defeito, mas sim como uma qualidade”, concluiu.