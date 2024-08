VÍDEO: Paraense revela ganhar R$ 50 mil por mês como garota de programa em Santa Catarina e viraliza

Uma paraense, natural de Belém, chamou atenção nas redes sociais ao revelar que ganha cerca de R$ 50 mil por mês como garota de programa em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A revelação foi feita em uma entrevista com influenciador digital Albertone, conhecido por seus vídeos virais em que aborda pessoas nas ruas e pergunta sobre suas profissões. O vídeo, publicado no TikTok, já acumula mais de 7 milhões de visualizações e gerou grande repercussão, especialmente entre os paraenses.

No vídeo, Fernanda Martins, que mora no Sul do país há cerca de um ano, explica que trabalha como pessoa jurídica e é "do job", expressão que utiliza para descrever sua ocupação. Ao ser questionada sobre sua profissão, ela responde de forma direta: "Sou GP", sigla que significa garota de programa.

Segundo ela, o valor cobrado é de R$ 1 mil por hora, e os ganhos podem variar de acordo com o cliente e o ambiente. "Tem cliente que paga R$ 3 mil só pra gente ficar com ele no bar bebendo", detalha Fernanda, indicando que seus serviços não são limitados apenas ao sexual.

Durante a conversa, a paraense revela que trabalha todos os dias da semana e que sua rotina é motivada pelo desejo de aumentar seus ganhos. "Quanto mais tu ganha, mais tu quer [ganhar]", afirma. Quando Albertone pergunta quanto ela consegue faturar por mês, a resposta surpreende: "R$ 40 mil, R$ 50 mil, depende, vai embora!", diz ela.

VEJA MAIS

Fernanda também revela que não tem planos de retornar a Belém. "Vê se eu quero voltar para Belém. Não quero mais, né?", admite, acrescentando que Balneário Camboriú, que ela chama de "Dubai brasileira" e "cidade do dinheiro", agora é sua casa definitiva.

A entrevista gerou uma série de reações nas redes sociais, com muitos paraenses comentando sobre o custo de vida e os altos ganhos de Fernanda. "Meu sonho ganhar R$ 1 mil por hora só pra conversar com algum cara carente em um bar", escreveu um usuário. "Quero sair de Belém só se for pra ganhar 40 mil que nem a gatinha", comentou outro.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)