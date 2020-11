Vídeo mostra Nilson Chaves deixando UTI da Santa Casa: 'nós vencemos a covid'

Depois de ficar em estado muito grave por conta da Covid-19, um vídeo do músico Nilson Chaves deixando a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) emocionou fãs e amigos nesta terça-feira (24).

Para alívio de familiares e fãs, artista está se recuperando e foi para um quarto da Santa Casa de Misericórdia, onde segue o tratamento. Nilson continua no hospital, em um quarto, fazendo fisioterapia muscular e respiratória, e está reagindo bem.

Antes de ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia, o cantor estava internado no Hospital de Campanha no Hangar, onde estava com uma inflamação séria no pulmão. Ele chegou a ser entubado, preocupando todos os seus familiares e as pessoas que o acompanham.

