Verão Liberal 2026 recebe show de Richelle Haliday neste sábado em Salinópolis

A cantora paraense Richelle Haliday é a principal atração deste sábado (18) na programação do Verão Liberal 2026. O show acontece a partir das 20h, em Salinópolis, no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico. O evento, com parceria da Prefeitura de Salinópolis, é patrocinado pelo Grupo Líder, pela Universidade da Amazônia (Unama) e pela Cerveja Caribeña.

Com 13 anos de carreira, Richelle Haliday preparou um repertório especial. A seleção inclui músicas marcantes de sua trajetória e grandes sucessos. A artista espera promover uma apresentação dedicada ao público do veraneio em Salinópolis.

Ambiente festivo de Salinópolis impulsiona shows

Em declaração, a cantora expressou sua expectativa para o show. "Estou preparando um show muito especial, com um repertório que mistura grandes sucessos e músicas que marcaram minha carreira", disse. "O público pode esperar muita animação, emoção e, claro, muita música para cantar e dançar. Minha expectativa é fazer uma apresentação inesquecível para quem estiver em Salinas".

Richelle Haliday destaca o ambiente propício para shows musicais em Salinópolis. O período de férias atrai turistas de diversas regiões do Pará e de outros estados. Essa diversidade de público cria uma energia única.

Ela reforça a atmosfera festiva da cidade. "O verão em Salinas tem uma energia única. É um dos destinos mais procurados do Pará nesta época do ano, reunindo pessoas de várias partes do estado e do Brasil", comenta. "Além das praias e da famosa Orla do Maçarico, existe um clima de alegria, descontração e muita música, o que torna cada apresentação ainda mais especial".

Cantora investe em novos projetos musicais

Paralelamente à agenda de shows, Richelle Haliday tem se dedicado a novos projetos. Atualmente, ela integra o projeto musical "Nós 2 e o Arrocha". A iniciativa é realizada em parceria com o cantor Lucas Lima. O trabalho inclui releituras de canções conhecidas e músicas inéditas.

A artista descreve o projeto. "É um trabalho dedicado ao arrocha, com releituras de grandes sucessos e músicas inéditas", explicou. "Sempre valorizando a emoção, o romantismo e a identidade desse gênero que conquista cada vez mais o público. Não esquecendo, é claro, de falar de chifre", complementou.

Uma das faixas do projeto, "Devolução", já faz parte da programação da Rádio Liberal. "Estamos vivendo um momento muito especial com o projeto e felizes por ver nossa música 'Devolução' fazendo parte da programação da Rádio Liberal", finalizou Richelle.

Outras atrações do Palco Liberal em Salinópolis

A programação do Palco Liberal neste fim de semana começou na sexta-feira (17). A Banda M'Synck abriu as apresentações. Nas próximas semanas, o espaço continuará recebendo artistas paraenses. Os shows acontecem sempre às sextas-feiras e aos sábados.

Thiago Costa

Edilson Morenno

Kim Marques

Arthur Espíndola

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, detalha a programação. Além dos shows, haverá apresentação de Markinho Pinheiro, da Rádio Liberal FM. A iniciativa inclui flashes ao vivo, distribuição de brindes e ações para o público na Orla do Maçarico.