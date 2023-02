Veja o que rolou na madrugada desta segunda, 13, no BBB 23

Quarto Paredão formado com Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paula Freitas e, a madrugada desta segunda-feira, 13, não poderia ter sido diferente e foi regada a brigas, soco na parede e desentendimento generalizado. As tretas da madrugada adiantaram o que poderá acontecer no Jogo da Discórdia de hoje a noite.

Cristian votou em Fred Nicácio e isso balançou o quarto Fundo do Mar. Sarah ficou incomodada com o comportamento de Cristian e contou a Paula o que ele dizia sobre ela e a amiga, Bruna Griphao. "Uma das coisas que me fizeram votar no Cristian não foi porque ele puxou o Fred. Votei no Cristian por coisas que eu ouvi sobre você", disse.

Paula fica chateada com atitude de Cristian. (Reprodução / Twitter)

Paula ficou furiosa com Cristian, após saber que ele sabia que ela poderia ir ao Paredão e, também, ter se aproximado dela e de Bruna para colher informações. "Vou fazer da vida dele um inferno. Um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro. Vai começar amanhã. Não vou esperar nem o Paredão", disse Paula a Bruna. Em outro momento, Paula depois socou a parede, com raiva.

Bruna discutiu com Fred e disse que ele a enganou. "Peixe morre pela boca", disse ela. "Que bom que você acreditou no Cris, que é bem verdadeiro com você", retrucou Fed.

Key e Fred também detonaram Cristian. "Morreu pra mim esse cara", disse a jogadora de vôlei.

Amanda conversando com Cara de Sapato ficou chateada por ter sido colocada no Paredão. "Uma coisa é quando eu não vejo a justificativa das pessoas, uma coisa é falar na minha frente", disse a sister.

Cristian em conversa com Cara de Sapato e Ricardo, ele negou que teria se aproximado de Bruna e Paula por estratégia e estava levando as informações para o outro grupo.

Aline e Bruna discutem. "Quem deu a informação para você que eu iria ao Paredão", disse Aline. "O cristian", disse Bruna.

Fred Desimpedidos mandou o que acha para Cristian. "Não se fala nem de mulher desse jeito: ah eu quero pegar, beijei uma, e a outra não viu... Ninguém na casa e nem o Brasil inteiro acredita em que você fala. Você é tão traíra, que até o jogo te traiu", esbravejou Fred.

Assim como Paula, Bruna Griphao também acabou perdendo a paciência com Cristian. Ela não gostou de saber que ele teria se aproximado dela por interesse. A sister não poupou críticas ao brother e o chamou de psicopata na casa mais vigiada.

"Você é um psicopata, nunca mais fala comigo. Você é nojento, você é um psicopata", disse Bruna Griphao, no Quarto Fundo do Mar a Cristian.

O grupo Fundo do Mar foi desfeito, a madrugada continuou com muitas conversas sobre jogo e lamentações.