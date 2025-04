Vale Tudo: Relembre os atores da primeira versão da novela que já morreram

Exibida originalmente em 1988, "Vale Tudo" é considerada uma das novelas mais marcantes da história da televisão brasileira. Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a trama conquistou o público com dilemas éticos e o icônico mistério sobre quem matou Odete Roitman. Com um elenco estelar, vários atores e atrizes que participaram da novela já morreram. Relembre os nomes que deixaram saudades na TV brasileira.

VEJA MAIS

vale tudo atores mortos Beatriz Segall. Foto: Bazilio Calazans/Globo Fernando Almeida. Foto: Bazilio Calazans/Globo Adriano Reys. Foto: Bazilio Calazans/Globo Cláudio Correa e Castro. Foto: Bazilio Calazans/Globo Sergio Mamberti. Foto: Acervo/Globo Pedro Paulo Rangel em Vale Tudo, 1988 — Foto: Bazilio Calazans/Globo

Beatriz Segall

Imortalizada como a vilã Odete Roitman, Beatriz Segall morreu em 2018, aos 92 anos, em São Paulo. Ela enfrentava complicações respiratórias agravadas pela doença de Alzheimer.

Adriano Reys

Interpretando o empresário Renato, Adriano Reys faleceu em 2011, no Rio de Janeiro, após 10 dias internado para tratamento de câncer no fígado e no peritônio.

Pedro Paulo Rangel

O ator viveu o personagem Poliana, figura divertida e carismática da novela. Morreu em 2022, aos 74 anos, vítima de complicações de um enfisema pulmonar.

Cláudio Corrêa e Castro

Cláudio interpretou Bartolomeu. Morreu em 2005, aos 77 anos, após complicações de uma cirurgia cardíaca.

Sérgio Mamberti

Sérgio interpretou Eugênio e faleceu em 2021, aos 82 anos, devido a uma falência múltipla dos órgãos causada por uma infecção pulmonar.

Jairo Lourenço

Jairo viveu Luciano Mello, papel de destaque em "Vale Tudo". Morreu em 2021, aos 60 anos, vítima de um AVC.

Lourdes Mayer

A atriz interpretou Dona Pequenina e faleceu em 1998, aos 78 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar.

Fernando Almeida

Fernando, que interpretou Gildo, teve uma morte trágica aos 29 anos. Ele foi assassinado a tiros em 2004, em Realengo, no Rio de Janeiro.

Zeni Pereira

Zeni deu vida a Maria José, uma das personagens do núcleo popular da novela. Ela faleceu em 2002, aos 77 anos, após sofrer um derrame cerebral.

Paulo Porto

O ator Paulo Porto interpretou o personagem Queiroz. Faleceu em 1999, aos 81 anos, após complicações de uma pneumonia que o deixou internado por mais de 20 dias.