BBB 23: TV Globo muda de tática e tira alguns integrantes do camarote

Daqui a uma semana, no dia 16, começa a nova temporada do "Big Brother Brasil 23" e vários colunistas já adiantaram alguns possíveis nomes de artistas, influenciadores e esportistas que podem estar no time camarote. Todos os anos é comum esse alvororoço, mas de acordo com o colunista Léo Dias, a emissora estaria incomodada com os vazamentos.

Nesta segunda-feira (9), Leo Dias publicou que alguns nomes que estavam em negociação foram descartados. Um desses nomes é do cantor Lucas Lucco, após ser citado que faria parte do camarote.

No caso da cantora Wanessa Camargo, o colunista disse que as negoviações estavam avançadas, mas a artista desistiu recentemente. Outro nome que está sendo colocado como descartado é da influenciadora Dora Figueiredo.