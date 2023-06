Treat Williams, de 'Everwood' e 'Chicago Fire', morre aos 71 anos em acidente trágico

O ator Treat Williams, de Everwood e Chicago Fire, morreu na segunda-feira (12), aos 71 anos de idade, após se envolver num acidente de moto em Vermont (EUA). A informação foi divulgada pela People, após confirmação de seu agente.

Embora as autoridades locais ainda não tenham confirmado sua identidade, o chefe dos bombeiros de Dorset, em Vermont, disse à People que o acidente aconteceu por volta das 17h do horário local. De acordo com o agente, o acidente envolveu um único carro e a motocicleta de Williams. Os investigadores acreditam que o motorista do carro estava virando e não viu a motocicleta. Não houve mais feridos.

A atriz Emily VanCamp, que interpretou a personagem Amy Abbott em Everwood, lamentou a morte do ex-colega de elenco em seu Instagram. "Por tantas vezes trabalhamos juntos e foi sempre maravilhoso, sempre fiquei empolgada pela próxima vez. Enviando todo meu amor à sua família, Treat. Voe alto, meu amigo." O ator deixa a mulher, a atriz Pam Van Sant, e seus dois filhos, Gille e Ellie.

Confira o post feito pela atriz Emily VanCamp sobre a partida do ex-colega:

VEJA MAIS