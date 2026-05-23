Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Transporte durante a Virada Cultural

Estadão Conteúdo

Com muitas atrações ocorrendo madrugada adentro, a SPTrans, o Metrô de São Paulo e a CPTM terão funcionamento 24 horas por todo o fim de semana.

Como acontece anualmente, a SPTrans disponibilizará linhas com destino aos palcos espalhadas pela cidade. Além disso, a companhia também informou que abrirá uma unidade móvel do Ônibus SP Por Todas na Praça Pedro Lessa, localizada na esquina da Avenida São João com a Rua Formosa, das 17h do sábado à 0h, com o serviço sendo retomado às 12h do domingo e se estendendo até às 18h.

Na CPTM, as estações estarão abertas ao longo de toda a Virada, limitando o tráfego a desembarque e baldeação entre 0h e 4h da madrugada de domingo. O Metrô manterá todas as paradas das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata abertas para embarque e desembarque, com trens extras de prontidão em todas as linhas caso seu uso seja necessário.

Além do funcionamento estendido do transporte público, algumas vias da cidade serão fechadas e monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A relação completa nas ruas e áreas interditadas pode ser encontrada no site da companhia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virada Cultural

SP

transporte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Fenômeno de se vestir para o cinema inspira ensaio com couro de pirarucu em Belém

O projeto une o glamour do cinema internacional à sustentabilidade e à cultura paraense, surfando na tendência global de espectadores que se vestem como os personagens das telas

23.05.26 8h25

HUMOR

Emerson Ceará resgata suas origens no stand-up com o show ‘O Retorno da Lenda’

Em entrevista exclusiva, o artista destaca a importância do "frio na barriga" ao testar textos inéditos no palco

23.05.26 8h00

TELEVISÃO

GloboNews exibe episódio sobre feiras do Pará com Fernando Gabeira nesta sexta (22)

Série 'Pelas Feiras do Brasil' visita Igarapé-Miri, Abaetetuba e o Ver-o-Peso para mostrar tradições e personagens do estado

22.05.26 17h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Milena chega às bancas com aventuras próprias e novo olhar sobre o bairro do Limoeiro

Criadoras destacam que revista explora pertencimento e identidade de forma leve e integrada às histórias

22.05.26 14h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

CIRURGIA

Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

Cantora contou nas redes sociais que realizou procedimento para corrigir assimetria e reduzir desconfortos físicos

21.05.26 22h19

Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 2

23.05.26 7h11

vida que segue!

Solteiro, Vini Jr. é visto em encontro discreto com mulheres em Porto Rico

O suposto encontro aumentou ainda mais os comentários sobre a vida amorosa do jogador

22.05.26 20h19

Grupo de k-pop Blackpink terá loja oficial em São Paulo; saiba como vai funcionar

23.05.26 7h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda