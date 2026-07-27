Tom Holland admite que já promoveu filmes que considerava 'uma porcaria'

O astro britânico afirmou que está vivendo um dos momentos mais satisfatórios de sua trajetória profissional

Tom Holland em primeiras imagens de "O Diabo de Cada Dia" ( Foto: Divulgação/Netflix )

Tom Holland fez uma rara reflexão sobre sua carreira, admitindo que nem sempre acreditou nos filmes que precisou promover. Em participação no Dish Podcast, o ator revelou situações desconfortáveis durante turnês de divulgação de produções que, em sua opinião, não eram boas.

Atualmente, o cenário é diferente. O astro britânico afirma viver um dos momentos mais satisfatórios de sua trajetória profissional. Ele divulga dois longas que considera motivo de orgulho: A Odisseia (2026) e Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026).

Dirigido por Christopher Nolan, A Odisseia tem previsão para 2026. Homem-Aranha: Um Novo Dia, quarto filme solo do herói, estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026.

Confiança nos filmes

Durante a entrevista, Holland explicou que promover um filme se torna mais natural com confiança no resultado final. Responder às perguntas da imprensa é simples quando se acredita genuinamente que o público terá uma boa experiência.

"Estou adorando tudo isso. Quando você está divulgando filmes dos quais realmente se orgulha, tudo fica muito fácil", declarou. "Porque, quando perguntam por que as pessoas deveriam assistir ao filme, você não está mentindo para ninguém. Você realmente acredita que elas deveriam vê-lo."

O ator reconheceu que essa não foi uma realidade constante. Ele já precisou defender projetos que não considerava bons. "Já vivi situações em que me perguntavam: 'Por que as pessoas deveriam assistir a este filme?'. E, no fundo, eu pensava: 'Não deveriam, porque é uma porcaria'."

Orgulho da fase atual

Holland afirmou que a recepção positiva de seus trabalhos recentes transformou sua experiência de divulgação. Para ele, o momento atual representa uma recompensa após anos de altos e baixos na carreira.

"Sinceramente, tudo isso tem parecido uma espécie de volta da vitória. Estou aproveitando muito essa fase. Tenho muito orgulho dos dois filmes", disse o ator.

A declaração ganha peso diante do desempenho de A Odisseia, que já ultrapassou US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em bilheteria mundial. Homem-Aranha: Um Novo Dia chega aos cinemas com grande expectativa e projeções de recordes.

Filmes que dividiram opiniões

Embora Holland não tenha citado as produções "porcarias", parte do público aponta títulos como Mundo em Caos (2021) e Inverno Rigoroso (2021) entre os trabalhos menos elogiados.

Mesmo sem revelar nomes, o ator deixou clara a enorme diferença entre divulgar um projeto no qual acredita e outro do qual não gosta, especialmente em entrevistas e eventos promocionais.

Elogios a Anne Hathaway

Além de comentar sobre seus filmes, Holland elogiou Anne Hathaway, colega de elenco em A Odisseia. Acompanhar a vencedora do Oscar em entrevistas de divulgação foi uma experiência enriquecedora para ele.

Holland afirmou que observá-la o ajudou a aprender sobre como conduzir entrevistas e lidar com a imprensa. "Tive o prazer de conversar com Anne Hathaway nos últimos três dias e fazer entrevistas com ela. Para mim, foi uma experiência de aprendizado incrível. Ela é uma profissional exemplar."