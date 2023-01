BBB 23: Tina ganha o Poder Curinga da semana; saiba o que é a vantagem

Uma das novidades desta edição do "Big Brother Brasil" é o Poder Curinga, que é uma espécie de leilão. E a primeira vencedora é a Tina, que tem o voto com peso 2. Com o poder, a escolha dela e do MC Guimê valerá por dois votos. O resultado ocorreu nesta sexta-feora (20).

Esse voto não permite alterar o voto da dupla líder da semana, Bruna Griphao e Larissa Santos.

A dinâmica do Poder Curinga ocorre dentro do confessionário, onde cada participante pode dar o lance que quiser em estalecas, podendo montar sua própria estratégia ou não participar. Quem pagar mais estalecas, leva o poder. O resultado é revelado depois de todos os brothers darem seus lances.