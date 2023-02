Esquenta BBB 23: Tina é a próxima convidada de live em OLiberal.com

Depois que ela deixou o BBB 23, Tina tem bombado na internet e fora dela. A angolana, que foi firme no jogo e tinha uma postura mais incisiva, acabou deixando a disputa na terceira semana de programa, com 54,12% dos votos. A ex-sister é a próxima convidada do “Esquenta BBB 23”, programa transmitido pelas redes sociais de OLiberal.com. O bate papo será na próxima segunda-feira (27), excepcionalmente.

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, Tina compartilha momentos da rotina diária, mas também alguns dos seus trabalhos. Mesmo após ter saído, o público criou um grande carinho por ela. Fora do BBB, Tina entregou elegância, beleza e carisma no Carnaval. Presente nos camarotes mais badalados do Rio de Janeiro.

A angolana foi uma das responsáveis por entregar bons memes nessa temporada, durante o embate com Cézar durante um Jogo da Discórdia. O brother deu uma "bomba" para Tina por não ter emprestado as suas perucas para ele.

Em entrevista a Globo, ela fez uma avaliação da sua passagem pelo programa. “Com certeza foi positiva. O mais difícil foi lidar com pessoas diferentes, cada um com sua personalidade. A questão de estar fora da minha zona de conforto e ter que, de alguma forma, me defender, me posicionar, custou-me muita energia. Teve ainda a questão de eu não ter como prioridade afinidade ou fazer amizades dentro do game, mas isso acontecer de forma natural, sob pressão, porque a gente precisa do suporte e do apoio do outro. Mas tudo isso faz parte de um todo, e o fato de eu ter confirmado que sou uma pessoa imperfeita me tranquiliza. A gente fica meio robotizada achando que tem que dar conta de tudo, mas por mais que você imagine ou leve estratégias, não passa perto do que é na casa. É outra coisa, é uma experiência muito fantástica”, disse.

Sobre a torcida pelos participantes, ela é taxativa: MC Guimê e Ricardo.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados da casa e revela as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro. Vale lembrar, que essa será a “Semana Turbo” dentro do reality, com duas pessoas deixando a casa e o Big Fone tocando duas vezes.

A estreia do “Esquenta BBB 23” contou com a participação de Bob Fllay. Ao longo das cinco eliminações nesta edição do reality, participaram da live: Égua Manu, Paulo Freitas (irmão da Paula, paraense do BBB 23), o cantor Salgadinho, e o último foi o Tiozão do BBB.