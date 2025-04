Tieta: Relembre os atores da novela que já morreram

A telenovela "Tieta", exibida em 1989 e reexibida atualmente no "Vale a Pena Ver de Novo", na Globo, marcou época na televisão brasileira e eternizou a carreira de diversos artistas que, com suas atuações marcantes, deixaram um legado inesquecível. Infelizmente, o tempo levou muitos desses talentos, que hoje são lembrados com carinho e respeito. Relembre alguns dos atores que integraram o elenco, mas que já morreram.

Armando Bógus

Armando Bógus, que deu vida ao personagem Modesto Pires, faleceu em 1993, vítima de uma leucemia.

Chaguinha

O carismático Chaguinha, conhecido por interpretar Seu Pirica, morreu em 2014, aos 83 anos. A causa de sua morte nunca foi revelada.

Cidinha Milan

Cidinha Milan, que deu vida a Cora Reis, morreu em 2018, aos 70 anos, vítima de um câncer.

Cláudia Magno

Cláudia Magno, que interpretava Silvana Pitombo, faleceu no Rio de Janeiro, em 1994, aos 35 anos, devido a uma insuficiência respiratória aguda. Na época, a atriz estava envolvida em outros projetos, como a telenovela "Sonho Meu" e um musical com o ator Jonas Bloch.

Cláudio Corrêa e Castro

Conhecido por dar vida ao Padre Mariano, Cláudio Corrêa e Castro enfrentava problemas de saúde, como diabetes e hipertensão. Em 2005, aos 77 anos, o ator morreu devido a complicações decorrentes de uma cirurgia de ponte de safena.

Elias Gleizer

Elias Gleizer, que interpretou Jairo Turíbio, enfrentou uma série de complicações de saúde. Após um acidente em uma escada rolante que resultou em fraturas e perfuração do pulmão, o ator foi hospitalizado e, em 2015, aos 81 anos, faleceu em decorrência de complicações que culminaram em falência circulatória. Desde 2011, ele já vinha lutando contra um problema renal crônico.

Ênio Santos

Ênio Santos, que interpretou Tertuliano (Terto), morreu em 2002, no Rio de Janeiro, aos 80 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Françoise Forton

Françoise Forton, que eternizou a personagem Helena Trindade, faleceu em 2022. Internada no Rio de Janeiro, a atriz lutava contra um câncer.

Liana Duval

Liana Duval, que interpretava Rafaela (Rafa), enfrentou uma longa batalha contra o câncer, que durou oito anos. Moradora de Minas Gerais e rodeada pelo carinho dos familiares, a atriz faleceu em 2011, aos 83 anos.

Marcos Paulo

Marcos Paulo, lembrado pelos papéis de Arturzinho e Mirko Stephano, viu sua carreira interrompida após ser diagnosticado com câncer de esôfago, em maio de 2011. Ele faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, em 2012, vítima de embolia pulmonar.

Maria Helena Dias

Maria Helena Dias, que interpretou Zuleica Cinderela, faleceu em 2023, aos 91 anos. A causa da morte foi associada a um infarto, agravado por pneumonia.

Miriam Pires

Miriam Pires, eternizada no papel de Maria Isluísa da Conceição (Dona Milu), faleceu em 2004. A toxoplasmose que afetou seu cérebro foi a causa trágica que levou o fim da sua vida, aos 77 anos.

Paulo José

Paulo José, conhecido por interpretar Gladstone Peixoto, morreu 2021, aos 84 anos, vítima de uma pneumonia.

Renato Consorte

Renato Consorte, que deu vida ao personagem Seu Chalita, faleceu em 2009, aos 84 anos, em São Paulo. O câncer de próstata foi a causa que levou ao seu falecimento.

Roberto Frota

Roberto Frota, que interpretou Leôncio, lutou contra o câncer no pulmão por mais de um ano. Em 2024, aos 85 anos, o ator faleceu no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia.

Sebastião Vasconcelos

Sebastião Vasconcelos, conhecido pelo papel de José Esteves (Zé Esteves), morreu em 2013, aos 86 anos. O choque séptico e a parada cardiorrespiratória foram determinantes para sua partida.

Yoná Magalhães

Yoná Magalhães, que encantou o público como Maria Antônia Ferreira Antunes Esteves (Tonha), faleceu em 2015, aos 80 anos. Ela havia passado por uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca e, posteriormente, desenvolveu sepse pós-operatória.