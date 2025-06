Tiê revela 'Cartas de Amor' no Gasômetro, em Belém, nesta sexta (6)

Cartas de amor transitam pela história humana desde tempos quase imemoriais. Não importam se foram escritas em pergaminho, papel de embrulho, pedaço de folha de caderno, escritas à mão, datilografas ou digitalizadas, em postagem em aplicativo ou enviadas por e-mail. Esses conteúdos são muito expressivos entre quem toma iniciativa de escrever e enviar e quem recebe, lê e se emociona com a mensagem. No caso da cantora e compositora Tiê, ela escolheu falar de seus sentimentos por meio do show "Cartas de Amor". Essa artista, dona de uma voz cativante e conhecida do público de norte a sul do Brasil por baladas francas e inteligentes, vai cantar em Belém nesta sexta-feira (6), às 20h, no Teatro Gasômetro, na avenida Magalhães Barata, 830, no centro de Belém.

Na interpretação vibrante, na simplicidade das letras bem construídas e na estrutura e acordes bem colocados das canções, a cantora se mostra por inteira à plateia. E a recíproca é verdadeira. Nos shows de Tiê, a interação entre ela e as pessoas é algo que flui naturalmente - tudo a ver com o clima resultante das canções intimistas e que tocam em detalhes profundos de relacionamentos amorosos, inclusive, com direito a surpresas de ambas as partes.

E não é para menos. Quando se trata de coisas do coração, o assunto é sério. Isso pode ser constatado em versos cantados por Tiê como: "E quando chega a noite / E eu não consigo dormir / Meu coração acelera / E eu sozinha aqui / Eu mudo o lado da cama / Eu ligo a televisão / Olhos nos olhos no espelho / E o telefone na mão", da canção "A Noite". As letras das canções são fortes e os versos são expressos em um tom confessional, criando imagens com as quais muita gente na plateia acaba se identificando. Até porque, no final, se o destinatário de uma carta de amor vai ler ou não essa mensagem é um momento, mas outro não menos importante é o que se conseguiu dizer, o que saiu, por exemplo, das entranhas do ser em forma de versos e canções. Cada carta tem uma história por trás.

Troca

Tiê lançou o primeiro disco dela, o "Sweet Jardim", em 2009, e, então, este ano a artista completa 16 anos de carreira. Depois, vieram "A Coruja e o Coração", de 2011; "Esmeraldas", em 2014; "Gaya", em 2017; "Dix", em 2019, que foi um DVD ao vivo. Em seguida, teve o "Encontros", um DVD na pandemia do Covid-19; um disco coletânea. Agora, a artista prepara dois discos: um ao vivo, o "Cartas de Amor", previsto para sair ainda este ano, e um outro trabalho, desta feita reunindo músicas inéditas e autorais e que deverá ser lançado no começo de 2026.

"Eu tenho muito carinho pelo povo de Belém, um público como sempre muito carinhoso, muito receptivo, animado. É uma cidade pela qual eu tenho assim uma paixão. Além de eu achar das melhores e mais lindas cidades do Brasil, a culinária, com certeza, a culinária do Brasil é a do norte. Eu amo essa cidade, tenho vários amigos e fico muito feliz de poder me apresentar em Belém" enfatiza Tiê.

No show "Cartas de Amor", Tiê vai estar com o violão no palco. "E também tem a participação do público, porque eu leio algumas cartas de amor, mas o público também. Eu convido a plateia para subir ao palco e ler cartas pessoais. Claro que pouquíssima gente leva carta no papel, mas sempre tem uma mensagem, um e-mail, alguma coisa no celular para poder dividir com a gente. Então, tem cartas para namorados, namoradas, avós, mães, pets, cartas para si mesma. A gente vê de tudo assim", diz a cantora.

O título do show justifica-se, como diz Tiê, por ser baseado na primeira canção dela, "Assinado eu", que é uma carta de amor. A artista reuniu, então, cartas dela e de outros autores para fazer uma show bem amoroso, como ressalta. A plateia vai poder conferir canções ou "cartas", como "A Noite", "Assinado eu", "Mexeu comigo", "Amuleto" e "Torrada e Café". E versões como "Prova de Carinho", de Adoniran Barbosa, e "A Noite do Meu Bem", de Dolores Duran. Cartas de amor, no formato musical, fazem parte da vida e obra de muitos artistas: Lupicínio Rodrigues, Carlos Galhardo, Roberto e Erasmo Carlos, Rita Lee, Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, Beto Guedes, Chico Buarque, Cartola, Paulinho da Viola, Vanessa da Mata, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maysa e muitos outros nomes da música brasileira.

"As minhas canções nascem das minhas histórias. Eu tento ir fundo do meu coração e falar as minhas verdades, assim. Eu não sei muito inventar histórias, então, eu conto as minhas histórias, o meu passado, as minhas reflexões", diz Tiê. "Eu me entrego nos conteúdos das canções, eu me entrego no show. Para ser artista, tem que se entregar, não tem muito como fazer diferente", acrescenta.

Uma mulher pode e deve falar abertamente sobre o que ela quiser. E nesse sentido, no caso de Tiê, ela fala sobre sentimentos, não apenas sobre amor, mas, julgamentos, acerca de questões variadas. "Eu penso que o meu poder na arte é de acalentar as pessoas, de acolher, de abraçar. Tem essa troca com o público", ressalta a cantora. Nesses dias que antecedem o Dia dos Namorados (12 de junho), mais que uma pedida para os casais, o show de Tiê é um convite para se estar a dois.

Serviço:

Show "Cartas de Amor"

Com a cantora e compositora Tiê

Dia 6 de junho de 2025

Às 20h

No Teatro Gasômetro, no Parque da

Residência, na avenida Governador

Magalhães Barata, 830, em Belém (PA)

Ingressos: na bilheteria e no sympla.com.br

R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia