‘The Voice Kids’ estreia oitava edição com novidades; confira paraenses que já participaram

Mais uma edição do “The Voice Kids” chega nas telas da Globo com a missão de descobrir novos talentos mirins pelo Brasil. A partir do dia 09 de abril (domingo), Fátima Bernardes assume o comando da disputa, com os técnicos Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho, fazendo sua estreia no programa.

Após fazer sucesso na última edição do “The Voice Brasil”, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes faz sua estreia na versão “Kids”, do reality musical. Segundo a apresentadora, “o ‘The Voice Kids’ é um espaço acolhedor, é uma emoção muito grande ver as crianças que vêm até aqui. E também ver o trabalho dos meus três amigos, que é incrível”, afirmou.

O time de técnicos nesta edição está totalmente reformulado, Mumuzinho e Carlinhos Brown contam suas expectativas para a nova temporada. “Sinto que a alquimia infantil já nos juntou há tempos, essa química é muito especial”, declara o cantor baiano, que não mede elogios para a cantora IZA, “ela é muito real, em um sentido de realeza, e eu acho que tudo isso transparece, conforta as crianças”.

O cantor Mumuzinho complementou dizendo que é um momento de diversão também. “Posso dizer que ganhei um presente por estar aqui vivendo esse momento. Com o meu jeitinho, vou criar uma estratégia para vencer o Brown e a IZA”. Iza, que já é uma veterana da família ‘The Voice’, celebra a sua estreia no ‘The Voice Kids’. “Toda vez que a gente começa um projeto assim, rola uma insegurança, a gente não sabe como vai ser, mas tem sido tão maneiro”. A cantora ainda agradeceu a oportunidade e ressaltou que é um presente dividir a atração com Mumu, Brown, Fátima, além de toda a equipe.

Muitos talentos mirins paraenses já passaram pelo palco do programa, na temporada passada o jeitinho doce e espontâneo de Kaio Alvaro, de 9 anos, de Goianésia do Pará, encantou a dupla Maiara e Maraisa e o Brasil nas audições às cegas. A paraense Anabella Moura também brilhou no palco dos reality em 2021 ao cantar o sucesso “Pupila” do duo Anavitória e Vitor Kley. Bia Dourado também foi outra criança paraense motivo de orgulho nos palcos e no time de Gaby Amarantos.

A jovem paraense Steffany Laura cantou “Primavera” na audição às cegas do reality musical, a concorrente de São Miguel do Guamá fez todos os técnicos virarem as cadeiras. Ela escolheu Ivete como técnica, mas foi eliminada durante uma das batalhas no programa. Foi nos últimos minutos de “Por enquanto”, de Renato Russo, que Victor & Leo apertaram o botão vermelho para Mayara Cavalcante, natural de Belém, a pequena também deixou seu nome registrado no programa.

O ‘The Voice Kids’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Fátima Bernardes. A produção é de Valesca Campos e a direção de gênero é de Boninho. O reality irá ao ar aos domingos e estreia no dia 9 de abril na TV Globo, com reprise às segundas no Multishow. É possível rever, ainda, os melhores momentos e conferir os bastidores nas redes sociais da Globo e no Gshow.