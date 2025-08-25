Capa Jornal Amazônia
Termina o casamento de Maria Bethânia e Gilda Midani após oito anos, diz jornal

Estadão Conteúdo

O casamento de oito anos de Maria Bethânia, 79, com Gilda Midani, 65, chegou ao fim. A informação é do jornal Extra. Sempre discretas, a cantora e a estilista estavam juntas desde 2017, mas o relacionamento só ganhou a atenção do grande público em 2022, depois que o casal apareceu se beijando em um vídeo de uma celebração familiar na Bahia.

Ainda segundo o Extra, a estilista vai assinar a direção criativa e os figurinos da turnê que celebra os 60 anos de carreira de Maria Bethânia, apesar do rompimento. A cantora se apresenta no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador entre setembro e novembro.

Quem é Gilda Midani?

Gilda Midani é estilista e diretora criativa, e tem uma marca de roupas que leva seu nome. Ela é também mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro, fruto do casamento dela com o jornalista Tarso de Castro (1941 - 1991), um dos fundadores do Pasquim, que morreu aos 49 anos. A estilista também foi casada por mais de dez anos com o produtor musical André Midani (1932 - 2019).

Antes do casamento com Gilda Midani, Maria Bethânia teve outros namorados famosos. Em algumas entrevistas, a própria cantora já citou Antonio Pitanga, Fábio Jr. e Jerry Adriani como alguns dos seus ex-parceiros.

