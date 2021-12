Wanessa Camargo teme nova gravidez após aborto

Na série documental "É o Amor: Família Camargo", que chegou recentemente à Netflix, Wanessa Camargo e o marido, Marcus Buaiz, relembraram o aborto do terceiro filho do casal. A cantora enfrentou uma depressão após o ocorrido.

"Quando passei por isso, tive muito medo da morte. Pelo processo todo, de ter tido anemia, de ter tido aquele aborto, a febre, o medo da infecção, a correria para não correr risco. (...) Se soubesse que iria passar por tudo isso, teria escolhido esperar", disse Wanessa, que é mãe de João Francisco e de José Marcus.

No episódio em que o casal fala do assunto, Marcus diz que ainda sonha em ser pai de uma menina. Mas Wanessa retruca: "Eu não posso dizer o mesmo. É muito recente para mim e estou com muito medo de passar por tudo isso de novo".