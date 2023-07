Veja quem vai substituir Ana Maria Braga no programa Mais Você

Em agosto, Ana Maria Braga vai entrar de férias, e a escolhida para substituir a veterana no programa Mais Você, da TV Globo, será Talitha Morete. Essa não é a primeira vez que a ex-apresentadora do É de Casa assume o posto de Ana Maria. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Talitha compartilhou que está vivenciando um verdadeiro sonho em sua atual fase profissional.

“Quando me vi ali, substituindo a Ana, percebi que é isso que quero fazer para o resto da minha vida. Sou muito grata a ela. Sempre quis ser apresentadora”, confessou Talitha.

VEJA MAIS

“Continuo trabalhando, me dedicando, com o mesmo brilho nos olhos. Não vou me deslumbrar. Tenho muito pé no chão. Acho que por conta da minha trajetória. Estou na Globo há 13 anos", acrescentou.