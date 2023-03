Temperatura Máxima: Veja qual filme será transmitido na TV Globo hoje, domingo (05/03)

A Temperatura Máxima deste domingo (5), exibirá o filme “A Chefinha” às 12:30, logo após o Esporte Espetacular. Dirigida por Tina Gordon, a comédia de 2019 é estrelada por Issa Rae, Marsai Martin e Regina Hall.

VEJA MAIS

Sinopse de “A Chefinha”

O filme conta a história de uma mulher de meia-idade cansada de sua vida rotineira adulta que ganha a oportunidade de voltar no tempo ao acordar com 13 anos de idade. Com um mundo cheio de novas possibilidades, a protagonista aprende ao longo do filme, que, mesmo jovem, ainda é preciso ser responsável.

Confira o trailer de “A Chefinha”

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)