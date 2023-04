Temperatura Máxima hoje na Globo: veja qual filme vai passar neste domingo (23/04)

A Temperatura Máxima hoje, domingo (23/04), na TV Globo, exibe o filme de 2016, ‘Deuses do Egito’, às 12h30, após o Esporte Espetacular. O longa-metragem de drama e ação é dirigido por Alex Proyas e estrelado por Gerard Butler, que vive o deus das trevas, Set.

‘Deuses do Egito’: sinopse

A sobrevivência da humanidade se vê ameaçada quando Set, o impiedoso deus das trevas, apodera-se do trono do Egito e transforma o próspero Império em um caos. Na esperança de salvar o mundo e resgatar seu verdadeiro amor, um mortal chamado Bek forma uma improvável aliança com o poderoso deus Horus. Sua batalha contra Set e seus escudeiros atravessa o além e os céus para um confronto épico.

‘Deuses do Egito’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)