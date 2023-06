Temperatura Máxima hoje na Globo: confira qual filme vai passar neste domingo (04/05)

A programação da Temperatura Máxima deste domingo (04/05), exibe o filme de ação e ficção científica ‘Máquinas Mortais’, às 12h30, após o Esporte Espetacular. Lançado em 2018 e dirigido por Christian Rivers, o filme apresenta um cenário pós destruição da Terra, onde a população luta para sobreviver sem recursos naturais.

‘Máquinas Mortais’: sinopse

Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

‘Máquinas Mortais’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)