Tadeu Schmidt dá 'spoilers' do 'BBB 23' em vídeo: 'O jogo começa antes do que pensei'

O "Big Brother Brasil 23" estreia somente no dia 16 de janeiro, mas "spoilers" sobre a casa mais vigiada do Brasil já estão começando a ser divulgadas na internet. Para instigar a curiosidade dos fãs do reality show, o apresentador Tadeu Schmidt surgiu em um novo vídeo publicado, nesta segunda-feira (2), para falar sobre algumas novidades da edição.

Schmidt disse que o seu “passaporte está pronto há muito tempo”. Em seguida, ele começa a colocar vários itens, como bússola, máscara de mergulho e mapa, em uma mochila enquanto conta que a casa, onde os participantes ficam confinados, foi reformada e que o programa terá novas dinâmicas neste ano.

Tadeu relembra que o prêmio milionário para o ganhador mudou, mas não deu muitos detalhes. Ele também menciona que o líder terá “novos poderes” e que o "BBB 23 ganhará “jogadas novas”, dando a entender que os competidores viverão outras atividades.

Conheça as novidades que já foram anunciados no BBB:

Versão funk da música de abertura;

Quadro com a ilustradora Rafaella Tuma;

Novo visual dos dummies.

Ainda no vídeo, o apresentador do “BBB” faz uma referência à Casa de Vidro. “Eu vou indo porque eu acho que o jogo começa antes do que pensei”, finalizou.

Repercussão

Nos comentários da publicação, vários internautas começaram a especular o que significam os objetos que foram colocados por Tadeu dentro da mochila. “Passaporte?! Será que teremos alguém de outro país?”, escreveu uma seguidora.

“Eu acho que cada item que ele põe na mochila é dica de algum participante”, disse uma segunda.