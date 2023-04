Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (22/04)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (22/04), às 01h05, o filme de comédia “Matadores de Velhinha”, dirigido por Joel Coen e Ethan Coen e estrelado por Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans, J.K. Simmons, Tzi Ma, Ryan Hurst e Diane Delano. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme "Matadores de Velhinha”?

O professor G.H. Dorr e sua equipe de bandidos planejam assaltar um cassino e, para isso, o bando aluga um quarto no apartamento de uma idosa. Para azar do grupo, a dona do local descobre o plano e agora eles precisarão matá-la.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)