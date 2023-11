Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (10/11), às 15h25, o filme "Férias Da Família Johnson", dirigido por Christopher Erskin e interpretado por Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Jason Momoa, Shannon Elizabeth e Gabby Soleil. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Férias Da Família Johnson"?

Com destino ao encontro anual com os parentes, a família Johnson tenta sobreviver aos inúmeros obstáculos que aparecem ao decorrer da viagem, enquanto estão na estrada dentro do carro. No caminho, eles encontram desde um caminhoneiro psicótico a ter que desvendar os perigos de uma banheira em um estranho hotel.

Veja o trailer do filme "Férias Da Família Johnson"

Informações do filme

Título original: Johnson Family Vacation

Duração: 1h37min

Classificação: Livre

Gênero: Comédia

Nacionalidade: Estadunidense

Lançamento: 7 de abril de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)