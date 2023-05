Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (18/05), às 15h40, o filme "Vestida Para Casar", dirigido por Anne Fletcher e com Katherine Heigl, James Marsden e Edward Burns no elenco, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Vestida Para Casar", a mulher idealista e romântica Jane Nichols (Katherine Heigl) vive de ser dama de honra para as amigas, já que nunca encontrou o amor de sua vida. Ela até tem um caso com o escritor Kevin Doyle (James Marsden), mas não gosta dele. Ela é obcecada pelo seu patrão George (Edward Burns), por quem se apaixona cada vez mais. Porém, Tess Nichols (Malin akerman), sua irmã caçula, é mais rápida conquistando primeiro o coração do homem. Jane, então, passa a dar apoio ao namoro dos dois, mesmo gostando de George. Isto faz com que ela repense sua vida, já que sempre foi boa em fazer com que as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja.

Veja o trailer de “Vestida Para Casar”

Título original: 27 Dresses

Classificação: 12 anos

Duração: 1h51min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 15 de fevereiro de 2008

