Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (11/05), às 15h40, o filme "Minha Amiga Palma", dirigido por Aleksandr Domogarov e interpretado por Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik, Viktor Dobronravov, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Minha Amiga Palma", inspirado em uma história real, o menino Nicholas, de 9 anos, desenvolve uma grande amizade com um cão pastor chamado Palm, que foi deixado no aeroporto pelo seu dono. A mãe do garoto morre e ele fica com um pai que mal conhece - um piloto que encontra o animal. É uma história de aventuras incríveis, amizade verdadeira e amor incondicional.

Veja o trailer de “Minha Amiga Palma”

Título original: A Dog Named Palma

Classificação: 10 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: Russa

Gênero: Aventura Infantil, Drama

Lançamento: 18 de março de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)