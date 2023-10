Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (19/10), às 15h25, o filme "Roteiro de Casamento", dirigido por Juan Taratuto e interpretado por Valeria Bertuccelli, Adrián Suar, Maria Alché, entre outros. Confira a sinopse.

VEJA MAIS

Qual é a sinopse do filme "Roteiro de Casamento"?

No filme "Roteiro de Casamento", uma atriz iniciante e desconhecida, esposa do diretor do filme no qual está trabalhando, acaba se apaixonando por "outro homem". No entanto, esse homem não existe: é o personagem protagonista da produção, interpretado pelo marido. Tudo muda quando ele descobre que ela não o ama verdadeiramente e decide interpretar o esposo perfeito e fingir ser outra pessoa.

Veja o trailer de "Roteiro de Casamento"

Título original: Me Casé Con Un Boludo

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: Argentina

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 26 de maio de 2016

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)