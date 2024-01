Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (09)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (09/01), às 15h25, o filme "A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas", dirigido por Michael Rianda e nas vozes de Abbi Jacobson, Alex Hirsch, Olivia Colman, Maya Rudolph e Danny McBride. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Katie Mitchell entra para a faculdade de seus sonhos: Cinema. Orgulhoso, seu pai decide aproveitar a conquista da jovem para viajar com toda a família, levando Katie à universidade. Os planos dos Mitchells são interrompidos quando dispositivos eletrônicos ganham vida e consciência. O destino de toda a humanidade cai nas mãos dessa família, que precisa lidar com a revolução das máquinas. Katie e a família, com a ajuda de robôs amigos, precisam lutar para salvar o planeta enquanto lidam com conflitos entre si.

Título original: The Mitchells Vs. The Machines

Classificação: Livre

Duração: 1h54min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Animação, Comédia

Lançamento: 2021

(*Lívia Ximenes, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)