Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (31)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (31/10), às 15h30, o filme "O Mistério do Relógio na Parede", dirigido por Eli Roth e interpretado por Owen Vaccaro, Jack Black e Cate Blanchett, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "O Mistério do Relógio na Parede"?

No filme “O Mistério do Relógio na Parede", Lewis, um menino de apenas dez anos, se muda para Michigan após a morte dos pais, para morar com o tio Jonathan Barnavelt. Ao chegar na nova moradia, Lewis descobre que seu tio e a vizinha da casa, a Sra. Zimmerman, são feiticeiros. Ao lado dos dois, o garoto vive as mais inusitadas experiências.

Veja o trailer do filme "O Mistério do Relógio na Parede"

Informações do filme

Título original: The House With A Clock In Its Walls

Duração: 1h46min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Fantasia, Família

Lançamento: 20 de setembro de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)