Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (26/12), às 15h25, o filme "Meu Amigo Enzo”, dirigido por Simon Curtis e interpretado por Kathy Baker, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, Kevin Costner, Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O piloto Denny decide adotar um filhote de cachorro que recebe o nome Enzo. Não demora para que os dois se tornem parceiros e melhores amigos inseparáveis. Enzo é muito observador e passa anos ao lado do seu grande amigo, acompanhando cada detalhe da vida de Denny. Com a chegada de Eve, nova namorada do piloto, ele começa a se acostumar com a nova rotina tendo uma terceira pessoa em casa, mas não demora para ele se encantar pela garota.

Informações do filme

Título original: The Art of Racing in the Rain

Classificação: 10 anos

Duração: 2h03m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: drama

Lançamento: 2019

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)