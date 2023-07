Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (18/07), às 15h25, o filme "A Última Música", dirigido por Julie Anne Robinson e interpretado por Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Última Música", Ronnie Miller é filha de pais divorciados, e seu pai mora muito longe de Nova York. Três anos depois da separação, a jovem ainda sente rancor de tudo o que aconteceu, até que sua mãe lhe envia para passar uma temporada com ele. Lá, ela conhece novas pessoas, e acaba se ecnontrando com um homem que, além de bom músico e professor, é, acima de tudo, um verdadeiro pai.

Veja o trailer de “A Última Música”

Duração: 1h43min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Romance

Lançamento: 11 de junho de 2010

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)