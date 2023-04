Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (18/04), às 15h40, o filme "Joel”, dirigido por Carlos Sorin e interpretado por Vitor Mafra, Marcelo Salsicha, Letícia Bortoletto, Cássia Bisceglia, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Joel", Incapazes de ter filhos, o casal Cecilia e Diego iniciaram um processo de adoção há bastante tempo. Em um certo dia, eles recebem uma ligação da agência informando sobre Joel, um menino de nove anos que tem uma vida conturbada e poderá ser adotado. A chegada repentina do garoto revoluciona a vida do casal, mudando para sempre o curso de suas vidas.

Veja o trailer de “Joel”

Título original: Joel

Classificação: Livre

Duração: 1h33min

Nacionalidade: Argentino

Gênero: Drama

Lançamento: 7 de junho de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)