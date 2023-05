Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (02/05), às 15h40, o filme "A Culpa Das Estrelas”, dirigido por Josh Boone e interpretado por Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "A Culpa É Das Estrelas", Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) é uma adolescente que foi diagnosticada e está viva graças a uma droga experimental. Depois de passar anos lutando contra a doença, os pais dela a forçam a participar de um grupo de apoio cristão para buscar a cura. No local, ela conhece Augustus Waters (Ansel Elgort), um jovem que também está com câncer. Apesar de estarem com a mesma doença, os dois não a enxergam com a mesma visão: Hazel se preocupa mais na tristeza que poderá causar nos outros, Augustus, por outro lado, tem um sonho de deixar sua marca no mundo. Eles se apaixonam e juntos atravessam os principais conflitos da juventude e do primeiro romance, enquanto dão suporte um ao outro para manter o otimismo.

Veja o trailer de “A Culpa É Das Estrelas”

Título original: The Fault in Our Stars

Classificação: 12 anos

Duração: 2h05min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Romance

Lançamento: 5 de junho de 2014

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)