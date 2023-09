Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (22/09), às 15h25, o filme "Por Aqui e Por Ali", dirigido por Ken Kwapis e estrelado por Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Por Aqui e Por Ali"?

No filme “Por Aqui E Por Ali”, depois de passar duas décadas morando na Inglaterra, o idoso escritor Bill Bryson (Robert Redford) está cansado da velhice e de ver seus amigos adoecendo e morrendo. Ele, então, decide voltar para os EUA para se reconectar com as origens do local em que nasceu. Junto a antigo amigo da escola, ele decide caminhar pela Trilha dos Apalaches, que tem mais de três mil quilômetros de extensão. Sua mulher (Emma Thompson) acredita muito nesse desejo do marido, mas acaba permitindo, desde que alguém o acompanhe nesta aventura. Ao decorrer da trilha, os velhos amigos encaram as surpresas da natureza, vários personagens e a si mesmo, superando aquilo que achavam não conseguir.

Veja o trailer de “Por Aqui e Por Ali”

Título original: A Walk In The Woods

Duração: 1h45min

Nacionalidade: EUA

Gênero: Aventura, Comédia, Drama

Lançamento: 29 de dezembro de 2015

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)