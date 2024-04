Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/04), às 15h25, o filme "Tainá - A Origem", dirigido por Rosane Svartman e interpretado por Wiranu Tembé, Beatriz Noskoski, Igor Ozzy, Nuno Leal Maia, Mayara Bentes e Gracindo Junior. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Quando a Floresta Amazônica é invadida por piratas da biodiversidade, a jovem indígena Maya (Mayara Bentes) se torna vítima de bandidos. Tainá (Wiranu Tembé), sua filha, fica órfã e é abrigada nas raízes de uma Grande Árvore. Ainda pequena, ela é salva por Tigê (Gracindo Junior), um solitário pajé que a acolhe e cuida durante cinco anos. Passado esse tempo, Tigê devolve Tainá ao povo no período de escolha do novo líder defensor da natureza. Por ser menina, ela é impedida de se apresentar. Entretanto, com a herança de Maya, a última das guerreiras, e o apoio de Laurinha (Beatriz Noskoski) e Gobi (Igor Ozzy), Tainá decide encarar os malfeitores e desvenda os mistérios da sua própria origem.

Informações do filme

Título original: Tainá - A Origem

Classificação: Livre

Duração: 1h28min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Aventura, Ação

Lançamento: 2011