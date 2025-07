Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (18/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (18/07), às 15h25, o filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", dirigido por Thor Freudenthal e estrelado por Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" ?

Indiana Jones (Harrison Ford) e seu ajudante Mac (Ray Winstone) escapam por pouco de um encontro com agentes soviéticos, em um campo de pouso remoto. Agora Indiana está de volta à sua casa na Universidade Marshall, mas seu amigo e reitor da escola, Dean Stanforth (Jim Broadbent), explica que suas ações recentes o tornaram alvo de suspeita e que o governo está pressionando para que o demita. Ao deixar a cidade Indiana conhece o rebelde jovem Mutt Williams (Shia LaBeouf), que tem uma proposta: caso o ajude em uma missão Indiana pode deparar-se com a caveira de cristal de Akator. Agentes soviéticos também estão em busca do artefato, entre eles a fria e bela Irina Spalko (Cate Blanchett), cujo esquadrão de elite está cruzando o globo atrás da Caveira de Cristal.

Veja o trailer do filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal"

Informações do filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal"

Título original : Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Classificação: 12 anos

Duração: 2h02min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: ação, aventura

Lançamento: 2008

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)